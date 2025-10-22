Ermittlungen nach Busunglück mit totem Kind laufen weiter

Ein elf Jahre altes Mädchen starb, als sie mit ihrem Fahrrad auf die Straße fuhr und von einem Bus erfasst wurde. NWM-TV/dpa

Westerstede (dpa/lni) –

Einen Tag nach dem schweren Unfall im Landkreis Ammerland mit einem tödlich verletzten Kind gehen die Untersuchungen der Polizei weiter. Das elf Jahre alte Mädchen sei allein mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und unvermittelt auf die Straße gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. «Sie wollte quasi die Straße überqueren». Warum das Kind in Westerstede plötzlich auf die Straße fuhr, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, als die Elfjährige im Ortsteil Ocholt plötzlich auf die Straße fuhr. Der Fahrer eines Linienbusses versuchte mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Aber das Kind wurde dennoch von dem Bus erfasst und tödlich verletzt.

Der Linienbus prallte gegen einen Baum. Der Fahrer habe sich dabei leicht verletzt, sagte die Polizeisprecherin. Fahrgäste seien nicht in dem Bus gewesen. Neben der Polizei und Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger im Einsatz.