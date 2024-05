Ermittlungen gegen drei Verdächtige Rassismus-Eklat

Blick auf das Lokal «Pony» in Kampen. Die Polizei prüft ein Video mit rassistischem Gegröle vor dem Sylter Lokal. Seit Donnerstagabend wird ein kurzer Video-Clip zigfach in den sozialen Medien geteilt, junge Gäste einer Party grölen zu einem Pop-Hit rassistische Parolen, ein Mann macht eine Geste, die an den Hitlergruß denken lässt. Georg Wendt/dpa