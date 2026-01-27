Ermittlungen gegen CDU-Abgeordneten Kuban eingestellt

Konstanz/Berlin (dpa) –

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat Ermittlungen gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde mit. Ob noch eine Einstellungsbeschwerde eingelegt wird, ist demnach offen. Hintergrund des Verfahrens war eine Strafanzeige seiner Expartnerin. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Bundestag Kubans Immunität aufgehoben. Der frühere Chef der Jungen Union hatte die Vorwürfe seiner Ex-Frau damals in einer internen Mail zurückgewiesen und erklärt, er und seine Frau hätten sich vor einigen Monaten getrennt. «In diesem Zusammenhang werden mir Dinge vorgeworfen, die ich vehement bestreite.»

Der 38 Jahre alte CDU-Politiker wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zur Einstellung des Verfahrens äußern. Er sitzt seit 2021 im Bundestag und kommt aus Barsinghausen.