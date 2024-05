Ermittlungen auch auf Fehmarn wegen rassistischen Vorfalls

Fehmarn (dpa) –

Die Polizei ermittelt wegen möglicher rassistischer Gesänge zum Party-Hit «L’Amour toujours» jetzt auch auf der Ostseeinsel Fehmarn. Bei einer Tanzveranstaltung zum Rapsblütenfest sollen rund 15 Personen «ausländerfeindliche Parolen» gesungen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall habe sich in einer Scheune in dem zur Stadt Fehmarn gehörenden Ort Petersdorf in der Nacht zum 5. Mai ereignet. Der Veranstalter hätte das Abspielen des Musikstückes wegen des Vorfalls abgebrochen.

Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und sucht Zeugen. Die Polizeidirektion Lübeck hat nach eigenen Angaben am Montag, 27. Mai, Kenntnis von dem Geschehen erhalten.