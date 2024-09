Ermittlung zu Drogengeschäften – Festnahmen in Hamburg

Auch Spezialeinheiten der Polizei waren in Rothenburgsort im Einsatz. (Symbolbild) Steven Hutchings/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Spezialeinheiten der Hamburger Polizei haben im Stadtteil Rothenburgsort mehrere Verdächtige festgenommen. Es gehe um ein Drogenermittlungsverfahren, sagte ein Sprecher des Lagedienstes am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. «Die Maßnahmen vor Ort dauern an», so der Sprecher. Der Einsatz werde wohl noch bis in die Nacht hinein dauern. Deshalb würden voraussichtlich vor Donnerstag keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatt» soll der Zugriff im Hinterhof eines Firmengeländes erfolgt sein, als die Tatverdächtigen im Begriff waren, einen Lastwagen zu entladen. Die Ladung sei sichergestellt worden.