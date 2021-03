Ermittler suchen weiter nach vermisster Frau aus Padenstedt

Padenstedt (dpa/lno) – Die Ermittler suchen weiter nach der seit Ende Februar vermissten Frau aus Padenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der Leichnam ihres 54 Jahre alten Ehemannes war am Freitag in Neumünster neben den Bahngleisen entdeckt worden. Er sei allem Anschein nach von einem Zug überrollt worden, was die Vermutung eines Selbstmords nahelege, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimmler. Das sei aber kein Beweis dafür, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat.

Die 48-Jährige wird seit Ende Februar vermisst, ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Sie und ihr Ehemann hätten seit einiger Zeit getrennt gelebt, sagte Bimmler. Seit rund einer Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall. Einen konkreten Verdacht gibt es den Angaben zufolge bislang nicht.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-842870/2