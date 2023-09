Ermittler sehen Zusammenhang zwischen Angriff und Schlägerei

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Angriff auf zwei Jugendliche und eine Schlägerei am Freitag in Lübeck stehen nach Erkenntnissen der Ermittler mutmaßlich in einem Zusammenhang. Die Lübecker Staatsanwaltschaft sowie eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei ermittelten unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am Freitagnachmittag waren nach früheren Polizeiangaben nach einem kurzen Wortwechsel zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren am Stadion Buniamshof von zwei anderen Lübeckern im Alter von 16 und 19 Jahren geschlagen und getreten worden. Sie erlitten dabei leichte Verletzungen. Im Stadion fand der Staffeltag der Lübecker Schulen statt.

Kurz darauf wurde die Polizei wegen einer Schlägerei vor einem Imbiss in der Innenstadt alarmiert. Auch daran seien der 16-Jährige und der 19-Jährige beteiligt gewesen, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Sieben Personen wurden bei dieser Auseinandersetzung verletzt.

Tatverdächtig seien derzeit insgesamt sechs männliche Personen im Alter zwischen 14 bis 19 Jahren sowie ein 43 Jahre alter Mann, sagte ein Polizeisprecher. Die Verdächtigen hätten selbst leichte Verletzungen erlitten. Die Klärung der Motive der Taten ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Über den genauen Zusammenhang zwischen beiden Ermittlungskomplexen machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Die Ermittler suchen jetzt weitere Zeugen, die das Tatgeschehen in der Lübecker Innenstadt beobachtet haben und konkrete Angaben zu den Abläufen machen können. Außerdem bittet die Polizei um private Fotos oder Videoaufnahmen vom Geschehen, die über ein Hinweisportal hochgeladen werden können.