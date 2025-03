Ermittler gehen nach Leichenfund von Gewaltverbrechen aus

Edemissen (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer tödlich verletzten Frau in Edemissen im Landkreis Peine gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Anfrage mit. Die 38-Jährige wurde bereits am Freitagvormittag von Zeugen in einem Wohnhaus entdeckt. Die Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod der Frau feststellen können. Am Tatort wurden laut Polizei Spuren gesichert.