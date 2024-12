Ermittler gehen nach Leichenfund in Hamburg von Tötung aus

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Hamburg gehen Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen davon aus, dass die 34-Jährige umgebracht worden ist. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Die Tote war am 29. November in ihrer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Altona-Nord gefunden worden. Eine Anwohnerin hatte wegen des Verwesungsgeruchs die Polizei benachrichtigt. Nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» soll sich die Frau in einem Schrank befunden haben. Der Körper sei in Tücher gewickelt gewesen. Die Behörden bitten um Hinweise.