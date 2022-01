Ermittler gehen gegen Trickbetrüger vor

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Braunschweig (dpa/lni) – Gegen Trickbetrüger ist die Polizei in der Region Braunschweig mit Durchsuchungen mehrerer Objekte vorgegangen. Es sei umfangreiches Beweismaterial in Form von mehreren Tausend Euro Bargeld und diverser Datenträger sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Aktion am Mittwoch in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter wurde zudem ein Haftbefehl umgesetzt.

Bei Ermittlungen konnte demnach eine Tätergruppe aus der Umgebung identifiziert werden. In Zusammenarbeit mit weiteren Hintermännern sollen die Verdächtigen Betrugsstraftaten gegen ältere Menschen begangen haben. Die Täter sollen sich zunächst am Telefon als vermeintliche Bankmitarbeiter und Rechtsanwälte ausgegeben und ihren Opfern eine unmittelbar bevorstehende Sperrung ihrer Konten vorgetäuscht haben.

Um das abzuwenden, wurden die Opfer unter anderem dazu gebracht, Bargeld an verschiedene Anschriften zu versenden oder auf ein genanntes Bankkonto zu überweisen. Die Tätergruppe steht im dringenden Verdacht, das von den Opfern versandte Bargeld aus den zuvor präparierten Briefkästen für die Hintermänner entnommen oder ihr eigenes Bankkonto für Überweisungen zur Verfügung gestellt zu haben.

