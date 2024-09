Ermittler finden bei Durchsuchung Waffen und Drogenplantage

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Wilhelmshaven fanden die Beamten 210 Cannabispflanzen. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Schortens (dpa/lni) –

Bei einer großangelegten Durchsuchung haben Polizei und Zoll eine Cannabisplantage mit 210 Pflanzen sowie Waffen entdeckt. Die Razzia lief in mehreren Gebäuden in Wilhelmshaven, Bremen und Schortens (Landkreis Friesland). Fünf Verdächtige seien festgenommen worden, teilten die Kriminalinspektion Oldenburg und das Zollfahndungsamt Hannover mit. Gegen vier der Männer lagen bereits Haftbefehle vor. Bei den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten im Einsatz.

In Schortens wurden bei den Durchsuchungen laut den Ermittlern zahlreiche Schusswaffen sichergestellt. In einem Wohngebäude in Wilhelmshaven fanden die Polizisten die Cannabisplantage und rund zwei Kilogramm abgeerntetes Marihuana.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg stehen die Beschuldigten im Verdacht, als Bande Drogen hergestellt und angebaut sowie Kokain, Ecstasy, Heroin und Cannabisprodukte eingeführt zu haben. Außerdem sollen sie Drogen verkauft und Cannabisplantagen in Friesland betrieben haben. Die Männer werden auch verdächtigt, mit Waffen und Munition gehandelt zu haben.

210 Cannabispflanzen und zwei Kilo Marihuana gefunden

Bereits 2021 hatte die Polizei bei drei Hauptbeschuldigten im Alter von 25 bis 46 Jahren größere Mengen an Cannabis und Heroin sichergestellt. Nach Hinweisen aus einem Verfahren in Frankreich erhielten die Ermittler eine neue Spur zu den Verdächtigen.