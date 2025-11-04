Ermittler: Auto-Brand bei AfD-Politiker politische Tat

Hamburg (dpa) –

Nach dem Abbrennen eines Autos des AfD-Politikers Bernd Baumann in Hamburg geht der Staatsschutz von einer politischen Tat von links aus. Die Tat werde als Brandstiftung eingestuft, teilte die Polizei Hamburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben bewertet der Staatsschutz der Hamburger Polizei als authentisch. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion.

Ein Auto Baumanns war in der Nacht zu Montag vor seinem Haus im Hamburger Westen vermutlich angezündet worden. Auf der Internet-Plattform «Indymedia» war ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden, das eine Verbindung zur Antifa nahelegt. Darin steht unter anderem, dass man Baumanns Auto mit einem Brandsatz zerstört habe.