Ermittler: 72-Jähriger wahrscheinlich Opfer eines Verbrechens

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Bei dem tot in seiner Wohnung in Lübeck gefundenen 72 Jahre alten Mann gehen die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Verbrechen aus. Nähere Angaben zu den Umständen der möglichen Tat machte die Behördensprecherin Ulla Hingst am Dienstag nicht.

Der Mann war am Freitag im Badezimmer seiner Wohnung gefunden worden. Bei der Obduktion hatte sich der Verdacht erhärtet, dass die Verletzungen des Mannes von einem Gewaltverbrechen stammten. Zur Art der Verletzungen gab Hingst ebenfalls keine Auskunft. Die Feuerwehr hatte die Wohnung des Mannes geöffnet, nachdem Angehörige ihn mehrere Tage lang nicht erreicht hatten.

