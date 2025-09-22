Eriksen «glücklich» über Wolfsburg-Debüt an besonderem Ort

Dortmund (dpa/lni) –

Wolfsburgs Star-Verpflichtung Christian Eriksen hat nach dem 0:1 bei Borussia Dortmund über sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga gesprochen. «Ich bin glücklich und zufrieden, dass ich mein Debüt gegeben habe», sagte der 33 Jahre alte Däne.

Eriksen gefiel auch der Rahmen seiner ersten Partie für den VfL vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion. «Es ist speziell für mich gewesen. Es ist ein tolles Stadion. Die Fans haben 90 Minuten lang Lärm gemacht», sagte der Mittelfeldlenker in den Katakomben des Fußball-Tempels. «Es ist ein besonderer Ort.»

Trainer Paul Simonis, der ihn nach einer Stunde eingewechselt hatte, lobte die Fähigkeiten Eriksens. «Wir haben einen Spieler gebracht, der das Spiel mit dem Ball dominieren kann. Seine Passsicherheit, seine Ruhe am Ball, er weiß immer, wo der Gegner ist und wo die Wolfsburg-Spieler sind», sagte der Niederländer. «Wir haben es sehr genossen, ihn spielen zu sehen. Er hat sich sehr gut an unsere Spielphilosophie angepasst», ergänzte Simonis. «Wir freuen uns auf mehr.»