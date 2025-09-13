Eriksen als Geschenk: VfL Wolfsburg feiert 80. Geburtstag

Wolfsburg (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg feiert an diesem Wochenende seinen 80. Geburtstag. Mit der überraschenden Verpflichtung des dänischen Starspielers Christian Eriksen hat sich der Fußball-Bundesligist selbst beschenkt. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht ansonsten das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die VfL-Profis werden in einem Sondertrikot auflaufen. Die Rapper Dante YN und Nibor haben ein Geburtstags-Lied für den Club veröffentlicht.

Geplant sind auch ein Fanmarsch vom alten Stadion am Elsterweg zur Volkswagen Arena und ein Spiel der VfL-Traditionsmannschaft gegen eine Fan-Auswahl. Dazu wird das Wolfsburger Wahrzeichen, die vier Kraftwerksschornsteine des Volkswagen-Werks, noch bis zum 18. September täglich in den Vereinsfarben Grün und Weiß bestrahlt.