Ericuspromenade wird zur Rudolf-Augstein-Promenade

Hamburg (dpa/lno) –

Die Ericuspromenade am «Spiegel»-Hochhaus in Hamburg wird am Donnerstag (14.00 Uhr) zu Ehren des Gründers des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» zur Rudolf-Augstein-Promenade. Der Publizist war am 7. November 2002 im Alter von 79 Jahren gestorben, am 5. November wäre sein 100. Geburtstag. Um ihn darüber hinaus «zu würdigen und an diesen Ausnahmejournalisten und Ehrenbürger in der Medienmetropole Hamburg zu erinnern», hatte der Hamburger Senat die Umbenennung auf Initiative der Rudolf Augstein Stiftung und der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hin beschlossen.

Augstein hatte das Nachrichtenmagazin erstmals am 4. Januar 1947 herausgegeben. Er verstand das Blatt in den 50er und 60er Jahren als «Sturmgeschütz der Demokratie», in dem es innenpolitische Skandale aufdeckte. Bis ins hohe Alter bezog der streitbare Publizist selbst Stellung zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.