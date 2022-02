Eric Schlomm neuer Kicker der Hamburg Sea Devils

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Sea Devils haben einen neuen Kicker verpflichtet. Nach dem Abgang des Dänen Phillip Andersen soll künftig Eric Schlomm für die Fieldgoals der Hanseaten in der European League of Football (ELF) sorgen. Wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten, stand der 30-Jährige zuletzt in der 2. Liga bei den Lübeck Cougars unter Vertrag.

«Der Wechsel nach Hamburg ist das Highlight meiner Football-Karriere. Ich freue mich schon sehr darauf, 2022 für die Sea Devils zu kicken», sagte Schlomm, der 15 Jahre lang für den VfB Lübeck Fußball gespielt hatte. «Für mich ist es eine Ehre, die Nachfolge von Phillip Andersen anzutreten. Mir ist aber auch bewusst, dass die Fußabdrücke, die er hinterlässt, riesig sind.»

© dpa-infocom, dpa:220202-99-946228/2

European League of Football

Webseite der Hamburg Sea Devils