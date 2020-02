Erhöhung Polizeischutz für Fridays-for-Future Demo

Hamburg (dpa/lno) – Nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag im hessischen Hanau hat die Polizei in Hamburg ihre Präsenz bei der Fridays-for-Future-Demonstration mit Klimaaktivistin Greta Thunberg verstärkt. «Nach #Hanau müssen wir bundesweit von einer erhöhten Gefahr rechtsterroristischer Anschläge ausgehen. Vorsorglich haben wir die Präsenz @PolizeiHamburg für @fff_hamburg heute erhöht. Gerade in diesen Zeiten: Versammlungsgrundrecht nutzen und schützen!», twitterte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag.

Bei der Demonstration am Nachmittag vom Heiligengeistfeld über den Rathausmarkt und den Gänsemarkt bis in die Innenstadt und wieder zum Heiligengeistfeld werden etwa 30 000 Teilnehmer erwartet. Der Zug sollte sich gegen 14.00 Uhr in Bewegung setzen. Bei der Abschlusskundgebung wollte Thunberg eine Rede halten. Zudem sollten die Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot und zahlreiche andere Künstler auftreten.

Beim bislang größten globalen Klimastreik in Hamburg am 20. September 2019 gingen rund laut Polizei 70 000 Menschen rund um die Binnenalster auf die Straße, die Veranstalter sprachen von 100 000 Teilnehmern. Vor fast genau einem Jahr – am 1. März – hatte Thunberg das erste Mal an einem Klimastreik in Hamburg teilgenommen.

