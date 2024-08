Erheblicher Schaden bei Brand eines Silos

Kollmar (dpa/lno) –

Durch einen Brand an einem Getreidespeicher in Kollmar (Kreis Steinburg) ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in dem Silo ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die erheblichen Schäden entstanden am Dach, an technischen Einrichtungen sowie den im Gebäude gelagerten Waren. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben gelang es mehreren Feuerwehren, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Das Objekt brannte daher nicht völlig nieder. Derzeit werde noch weiter gelöscht. Die Brandursache sei zunächst nicht bekannt, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.