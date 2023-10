Erhalt der Lübecker Altstadtkirchen: Neue Stiftung geplant

Lübeck (dpa/lno) –

Eine neue Stiftung soll die fünf Altstadtkirchen in Lübeck als Silhouette der Hansestadt dauerhaft erhalten helfen. Wie der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg am Dienstag mitteilte, will die Possehl-Stiftung diese Initiative unter dem Titel «7 Türme 7 Jahre 7 Millionen Euro» langfristig fördern. Die Nordkirche und der Kirchenkreis hofften jetzt, auch die Stadt Lübeck und das Land Schleswig-Holstein als Unterstützer zu gewinnen.

Weitere Mittel seien dringend notwendig, um akute Sanierungsarbeiten durchführen zu können, hieß es weiter. Allein 23 Millionen Euro würden in den nächsten Jahren für die Sanierung der Türme des Doms benötigt und 30 Millionen für längst überfällige Baumaßnahmen in St. Marien. «Diese Aufgabe der Instandhaltung der Kirchen mit ihren Türmen ist eine Ewigkeitsaufgabe mit Dimensionen, die wir als Kirche allein nicht mehr stemmen können», erklärte Lübecks Pröpstin Petra Kallies.

Für die Sanierungsarbeiten am Dom (2 Millionen) und an der Marienkirche (7,2 Millionen) fehlten noch rund 9,2 Millionen Euro. «Hier benötigen wir dringend weitere finanzielle Unterstützung durch Spenden, aber auch durch das Land beispielsweise durch Förderungen aus Landes- oder EU-Mitteln», erläuterte Pröpstin Kallies. «Weder die Kirchensteuern noch die Patronatsmittel des Landes, die wir gemäß dem Staatskirchenvertrag Schleswig-Holstein bekommen, reichen, um nur einen Teil dieser Maßnahmen zu finanzieren.»