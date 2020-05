Ergebnisse von Corona-Reihentest erwartet

Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Aurich (dpa/lni) – Nach einem Corona-Reihentest von rund 1000 Menschen im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden sollen heute um 11.00 Uhr erste Ergebnisse bekannt gegeben werden. Bei der vom Landkreis organisierten Studie wurden überwiegend Fachkräfte von Pflegeeinrichtungen und Kliniken getestet. Durch die Tests will der Kreis herausfinden, wie verbreitet das Sars-CoV-2-Virus in der hiesigen Bevölkerung ist. Für die Zeit ab Ende Mai ist eine weitere Reihenuntersuchung von rund 1000 Bürgerinnen und Bürgern geplant.