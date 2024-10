Ergebnisse der Bundeswaldinventur im Norden erwartet

Bordesholm (dpa/lno) –

Das schleswig-holsteinische Forstministerium will am Dienstag (13.00 Uhr) bei einem Ortstermin im Wald bei Bordesholm die Ergebnisse der Bundeswaldinventur für den Norden vorstellen. Es ist nach 1987, 2002 und 2012 die vierte Bundeswaldinventur. In ganz Deutschland werden dazu nach einem Raster mehrere Hunderttausend Bäume aufgenommen.

Laut Waldzustandsbericht des Jahres 2023 für Schleswig-Holstein wirkte sich die günstige Witterung positiv auf den Gesamtzustand der Wälder im Norden aus. Starke Schäden seien rückläufig, schrieb Forstminister Werner Schwarz (CDU) im Vorwort des Berichts.

Schleswig-Holstein ist das waldärmste Flächenland in Deutschland, weist aber einen hohen Anteil Laub- und Mischwälder auf, die weniger anfällig etwa für Schädlinge sind als Monokulturen.