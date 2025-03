Erfolgsserie gerissen: VfL Osnabrück verliert erstmals 2025

Osnabrück (dpa) –

Der VfL Osnabrück hat zum ersten Mal in der 3. Fußball-Liga ein Spiel mit seinem Trainer Marco Antwerpen verloren. Im Freitagabend-Spiel unterlagen die Niedersachsen dem Zweitliga-Mitabsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Seit der Verpflichtung des 53-jährigen Antwerpen im Dezember hatten die Osnabrücker zuvor 18 von 24 möglichen Punkte geholt und die Abstiegsplätze verlassen. Das Tor an der Bremer Brücke erzielte Thijmen Goppel in der 55. Minute.

Im ersten Durchgang bestimmten die Hausherren die Partie, welche sich aber weitgehend zwischen den Strafräumen abspielte. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Den einzigen Torschuss gab der VfL ab, Marcus Müller scheiterte an Florian Stritzel im Wehener Tor.

Nach der Pause nutzten die Gäste die erste Möglichkeit zur Führung. Ben Nink behielt die Übersicht und passte zurück auf den anstürmenden Goppel, der aus 16 Meter den Ball direkt verwertete. Danach übernahm Osnabrück die Regie und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Glück hatte Wehen Wiesbaden, dass ein Foul von Emanuel Taffertshofer (75.) an Dave Gnaase im Strafraum nicht mit Elfmeter bestraft wurde.