Erfolgsserie der Hamburg Towers geht in Ludwigsburg zu Ende

Hamburgs Trainer Benka Barloschky sah in Ludwigsburg keine gute Leistung seines Teams. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ludwigsburg (dpa) –

Im Rennen um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei den MHP Riesen Ludwigsburg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 78:89 (44:54) und ging damit nach zuvor fünf Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Für die Hanseaten war es im 28. Spiel die 13. Niederlage. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Jordan Barnett mit 22 Punkten.

Nach gutem Beginn geriet Hamburg kurz vor dem Ende des ersten Viertels mit fünf Punkten in Rückstand. In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs gelang den Towers kaum noch ein erfolgreicher Wurf – im Gegensatz zu Ludwigsburg. Das offensiv bislang schwächste Team der Liga erspielte sich zwischenzeitlich ein Polster von 14 Punkten.

Trotz des 44:54-Rückstandes zur Pause glaubten die Hanseaten weiter an ihre Chance. Doch immer dann, wenn das Barloschky-Team die Distanz nennenswert verkürzt hatte, fand Ludwigsburg die passende Antwort und setzte sich wieder ab. Daran änderte sich auch im Schlussabschnitt nichts. Als Brandon Tischler 2:39 Minuten vor dem Ende per Freiwurf zum 86:75 traf, war das Duell entschieden.