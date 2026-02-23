Erfolgsmanager Kellermann verlässt Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann wird die Vizemeisterinnen des VfL Wolfsburg im Sommer überraschend verlassen. Berichte der «Bild»-Zeitung und des NDR decken sich mit dpa-Informationen. Der Bundesligist bestätigte die Trennung bislang nicht.

Kellermann sucht offenbar eine neue Herausforderung. Im Gespräch ist ein Wechsel zu einem europäischen Top-Club. Nach «Bild»-Informationen soll der langjährige VfL-Macher den Spielerinnen seine Entscheidung nach der bitteren 1:4-Niederlage am Sonntag bei Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Bayern München mitgeteilt haben.

Große Titelsammlung beim VfL

Der 57-Jährige arbeitet seit 2008 beim VfL und gilt als Wegbereiter des Erfolgs beim niedersächsischen Club. In dieser Zeit feierten die Wolfsburgerinnen ihre sieben Meisterschaften, elf Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel.

Auf nationaler Ebene sind die VfL-Frauen um Stürmerstar Alexandra Popp inzwischen aber von den Münchnerinnen abgelöst worden, die vor ihrem vierten Bundesliga-Titel in Serie stehen. Kellermann gilt als einer der profiliertesten Kenner und Wegbereiter des deutschen Frauenfußballs.