Erfolgreicher Abschluss bei «Hamburg räumt auf!»

Hamburg (dpa/lno) –

Kaum ist der Schnee des Winters getaut, machen sich Tausende in Hamburg auf den Weg, die Stadt vom herumliegenden Müll zu befreien. Mehr als 92.000 Menschen haben sich nach Angaben des Stadtreinigung-Sprechers Kay Goetze an der zehntägigen Aktion beteiligt.

Die genaue Menge des eingesammelten Mülls steht noch nicht fest. «Wir gehen aber davon aus, dass es sich auf dem Niveau der Vorjahre ungefähr bewegen wird.», so Goetze. Im vergangenen Jahr seien 1,4 Kilogramm pro Teilnehmer zusammengekommen. Das pendele sich in den vergangenen Jahren auf dem Niveau ein. «Das liegt daran, dass Hamburg insgesamt sauberer geworden ist.»

Teilnehmerzahl auf hohem Niveau

Auch bei der Teilnehmerzahl habe man ein gleichbleibendes Niveau erreicht. «Wir freuen uns natürlich, dass wir jedes Jahr immer wieder – und das ist ja die 29. Auflage jetzt gewesen von Hamburg räumt auf – so viele Menschen dafür begeistern können mitzumachen», sagte Goetze.

Zum Ende der Ausräumkampagne gab es am Sonntag im Hamburger Stadtpark eine große Abschlussveranstaltung.