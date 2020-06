Erfolgreiche Fahndung: Gestohlener Zirkuswagen gefunden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Negenharrie (dpa/lno) – Ein Ende Mai in Negenharrie (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestohlener Zirkuswagen ist in Niedersachsen entdeckt worden und nun wieder bei seinem Besitzer. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die Beamten in eine Ortschaft ins östliche Niedersachsen, wo der Wagen gefunden wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren die Beamten zahlreichen Hinweisen nachgegangen, die unter anderem in Folge eines Suchaufrufs auf Facebook und im Radio eingegangen waren. Eine Person in Baden-Württemberg, dem der Wagen zum Kauf angeboten worden war, konnte schließlich die entscheidenden Hinweise liefern. Nach einem Beschlagnahmebeschluss der Staatsanwaltschaft Kiel konnte der Wagen sichergestellt und seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten zunächst an.

