Erfolglose Suche auf Bundeswehrgelände nach vermisster Frau

Kiel/Eckernförde (dpa/lno) –

Nach dem Verschwinden einer Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei erfolglos auf dem Bundeswehrgelände Christianshöhe bei Eckernförde nach der 43-Jährigen gesucht. «Neben der Frau suchten wir auch nach einem Handy der Vermissten», sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei waren knapp 100 Kräfte mit Spürhunden und Drohnen im Einsatz.

Hinweise hätten zu der Suche auf das Gelände geführt. Laut der Sprecherin ist die Aktion am frühen Nachmittag erfolglos wieder beendet worden. Die Frau war am 21. März zuletzt gesichert gesehen worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens.

Anfang April hatten bis zu 40 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, mit Hunden und Schlauchbooten am Windebyer Noor bei Eckernförde nach der 43-Jährigen gesucht – nicht nur im Wasser, sondern auch am Ufer.

Ebenfalls wird der Fall in der nächsten Folge der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» Thema sein, die am Abend ausgestrahlt wird. Die Ermittler hoffen mit der Sendung am 16. April, den Vermisstenfall aufzuklären.