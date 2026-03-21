Erfolg in Karlsruhe: Lüneburg sichert sich Platz eins

Karlsruhe (dpa/lni) –

Die SVG Lüneburg hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga auf dem ersten Platz beendet. Der Pokalsieger setzte sich 3:1 (21:25, 25:21, 25:15, 25:19) bei den Baden Volleys in Karlsruhe durch und hielt so den mit 74 Zählern punktgleichen Titelverteidiger BR Volleys aus Berlin auf Distanz. Im Playoff-Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner auf den Hauptrunden-Achten Volleys Herrsching.

Die Lüneburger brauchten die beiden ersten Sätze, um sich freizuspielen. Einige technische Unzulänglichkeiten und leichte Fehler prägten das Spiel der Niedersachsen. Mit dem dritten Durchgang wurde es dann besser. Zuspieler Santeri Välimaa fand jetzt seine Angreifer, die auch zuverlässig für die Punkte sorgten. Im vierten Satz vergab das Hübner-Team vier Matchbälle, ehe ein Aufschlagfehler der Gastgeber das Spiel beendete.

Für die SVG steht außer den am nächsten Wochenende beginnenden Playoffs auch noch das Halbfinale im CEV-Pokal auf dem Programm. Das Hinspiel ist am Mittwoch bei Greenyard Maaseik in Belgien. Am 2. April folgt dann das Rückspiel in der Lüneburger LKH-Arena.