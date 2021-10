Erfolg bei Basketball-Champions-League-Start für Oldenburg

Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Die EWE Baskets Oldenburg sind mit einem Erfolg in die Basketball-Champions-League gestartete. Gegen das litauische Top-Team Lietuvos Rytas Vilnius setzte sich der Bundesligist am Mittwochabend zum Start der Gruppe H mit 76:72 (37:38) durch. Am 19. Oktober geht es für die Niedersachsen am 2. Spieltag gegen Besiktas Istanbul aus der Türkei weiter.

In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung in Oldenburg in der Schlussminute. Angeführt vom überragenden Spielmacher Max Heidegger besaßen die Oldenburger die besseren Nerven und holten sich den ersten Erfolg. Der 24 Jahre alte Neuzugang, der die israelische, österreichische und US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, überzeugte mit 26 Punkten.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-506686/2

Tabellen

Spielstatistik