Erdmann: Parteitag zeigt Bereitschaft zur Verantwortung

Kiel/Bonn (dpa/lno) –

Vom Bundesparteitag der Grünen in Bonn ist nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Grünen-Chefin Anke Erdmann ein Zeichen der Geschlossenheit ausgegangen. «Vor der Tür Demonstrationen, in der Halle ernsthafte Debatten und immer wieder standing ovations – ich habe schon viele Parteitage erlebt, aber diese Mischung war besonders», erklärte sie am Sonntag nach dem Parteitag in der früheren Bundeshauptstadt.

Das Treffen sei sicher kein Spaziergang gewesen. Jedoch habe es eine große Bereitschaft gegeben, zeitgemäße und notwendige Antworten auf komplexe Fragen zu Krieg, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit, zum Streckbetrieb von Atomkraftwerken und zu Waffenlieferungen zu geben, so Erdmann. «Die breite Zustimmung auch zu umstrittenen Themen zeigt: Wir sind als ganze Partei bereit, Verantwortung zu tragen.»