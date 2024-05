Erdbeerdiebe erbeuten Obst im Wert von mehreren Tausend Euro

Malente/Lübeck (dpa/lno) –

Unbekannte haben auf einem Obsthof in Malente im Kreis Ostholstein rund 400 Kilogramm Erdbeeren direkt vom Feld gestohlen. Sie hätten sich in der Nacht zum Sonntag Zugang zu dem Gelände verschafft und rund acht jeweils 110 Meter lange Pflanzenreihen abgeerntet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem aktuellen Kilopreis von elf Euro je Kilogramm schätzte die Polizei den wirtschaftlichen Schaden auf rund 4000 Euro für die begehrten Früchte.

Bereits am Donnerstag hatten Unbekannte auf Supermarktparkplätzen in Lübeck und Ostholstein mehrere verschlossene «Erdbeerhäuschen» aufgebrochen und mehr als 400 mit Früchten gefüllte Erdbeerschälchen und Gläser mit Erdbeermarmelade entwendet. Dadurch sei ein Schaden von mehr als 3000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Als Tatverdächtige seien in diesem Fall am Freitag zwei Männer im Alter von 19 und 39 Jahren festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung sei ein Großteil des süßen Diebesguts sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.