Entspannung bei Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen entspannt sich weiter. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag leicht zurückgegangen und liegt nun bei 22,1 – so viele Menschen steckten sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Donnerstag waren für ganz Niedersachsen noch 24,4 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert worden.

Auch Emden in Ostfriesland lag nun bei einer Inzidenz von 92,2 unter dem kritischen Wert von 100 – am Vortag betrug der Inzidenzwert noch 128,2. Emden hat bundesweit die zweithöchste Inzidenz nach dem Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit einem Wert von 115,5.

Landesweit wurden in Niedersachsen 235 neue Infektionsfälle registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um 7 auf 5652. Bis auf Emden lagen alle Kommunen im Land unter der Schwelle einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Goslar mit 4,4, der Landkreis Friesland meldete eine Inzidenz von 5,1, der Landkreis Harburg von 7,5.

Im Bundesland Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls leicht auf 31,1 nach 33,2 am Donnerstag. 36 Neuinfektionen wurden im kleinsten Bundesland gemeldet.

