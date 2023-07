Entschärfung zweier Fliegerbomben im Werftpark am Sonntag

Kiel (dpa/lno) –

Am Sonntag müssen in Kiel zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Die Fliegerbomben seien im Werftpark entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rund 9400 Menschen, die im Sperrradius wohnen, müssen bis 13.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Mehrere Straßen werden gesperrt, darunter auch der Ostring und die Werftstraße. Das Fährterminal am Norwegenkai ist für die Dauer des Einsatzes den Angaben zufolge nur aus südlicher Richtung kommend erreichbar. Passagiere, die zu dem am Einsatztag an einem Kreuzfahrtterminal Ostuferhafen liegenden Kreuzfahrtschiff an- oder abreisen, müssen sich aufgrund der Sperrungen auf längere Wege einstellen. Angaben zur Dauer der Entschärfung können laut Polizei nicht gemacht werden.

Auf die Bomben gestoßen waren Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, als sie sogenannte Blindgängerhinweispunkte überprüften. Es handelt sich um eine amerikanische 500 Kilo-Bombe und eine britische 250 Kilo-Bombe.