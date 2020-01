Entschärfung von Weltkriegsbombe in Kiel

«Kampfmittelbeseitigung» steht auf einem Fahrzeug. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe auf dem Werftgelände von ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel müssen an diesem Mittwoch etwa 3000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Bewohner müssen von 9.00 Uhr an aus der Gefahrenzone verschwunden sein, damit die Entschärfung um 10.00 Uhr beginnen kann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen des schlechten Zustands der bei Bauarbeiten entdeckten 500 Pfund schweren britischen Fliegerbombe rechne der Kampfmittelräumdienst mit einer Dauer der Arbeiten von zwei bis vier Stunden.

Während der Entschärfung wird der Schiffsverkehr auf der Förde eingestellt. Davon betroffen ist den Angaben zufolge auch die Förde-Fährlinie F1 der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK). Ebenfalls evakuiert würden größere Gebäude wie das des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Als Ausweichquartier für die Anwohner diene die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26.

Informationen der Stadt zur Bombenentschärfung

Polizeimitteilung