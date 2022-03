Entschärfte Corona-Regeln treten im Norden in Kraft

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein werden jetzt wie angekündigt Corona-Einschränkungen in diversen Bereichen gelockert. Das Kabinett beschloss am Dienstag entsprechende Änderungen der Landesverordnung. Demnach werden die bisherigen 2G- und 2G-plus-Regelungen weitgehend durch 3G ersetzt. Besucher müssen von Donnerstag an noch eine Schutzimpfung gegen Covid-19 nachweisen, von einer Erkrankung genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Dies betrifft unter anderem Gaststätten, Hotels, Kultur- und Freizeitveranstaltungen. Bei 2G plus hatten nur Geimpfte und Genesene Zutritt, wobei sie auch noch einen frischen Negativ-Test brauchten. Maskenpflicht bleibt in Innenbereichen überwiegend bestehen.