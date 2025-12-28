Entgleister Zug – Kaputte Schienen werden gesprengt

Elze (dpa/lni) –

Nach dem Entgleisen eines Güterzuges bei Elze (Kreis Hildesheim) soll heute ein Teil der Bahntrasse gesprengt werden. Durch den Unfall des Zuges waren Teile der Gleise zwischen Göttingen und Hannover beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Sprengung kann es auch zu Einschränkungen bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 1 kommen. Die Explosion ist laut Polizei für den Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr geplant.

Angaben der Bundespolizei zufolge hatten sich am Tag vor Heiligabend mehrere Waggons eines Güterzuges gelöst. Sie kollidierten mit einem entgegenkommenden Güterzug. Laut den Beamten wurden unter anderem mehrere Hundert Meter Bahnschwellen und Signalmasten zerstört.