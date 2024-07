Entenfamilie verirrt sich auf Polizeigelände in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) –

Eine Entenmama mit acht Küken hat sich in der Innenstadt von Bremerhaven verlaufen und kam am Hintereingang eines Polizeireviers nicht mehr weiter. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, bemerkten die Beamten die quakenden Schnabeltiere unter dem Fenster der Polizeiwache. Demnach zeigte die Entenmama ihrem Nachwuchs mehrfach das Treppensteigen. Doch die kleinen Küken schafften es nicht, den Bereich eigenständig zu verlassen. Gemeinsam mit der Feuerwehr fingen Polizisten schließlich die Entenfamilie ein und entließen sie in die Freiheit.