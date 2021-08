Entblößer festgenommen: Haftbefehl

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Göttingen (dpa/lni) – Die Polizei in Göttingen hat einen Mann festgenommen, der sich mehrmals vor Frauen entblößt haben soll. Die Ermittler werfen ihm seit Juli bislang acht Taten vor, unter anderem an der Leine in Göttingen und am Rosdorfer Baggersee südlich der Stadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung. Der 38-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht.

Der Festnahme am späten Samstagnachmittag war nach bisherigen Ermittlungen eine weitere Tat vorausgegangen. Am Rosdorfer Baggersee soll er sich gegen 16.10 Uhr erneut vor einer Frau entblößt haben. Das Opfer alarmierte die Polizei. Die Besatzungen von mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber suchten nach dem Mann, der mit einem Fahrrad geflohen war.

Der 38-jährige soll laut Polizei vermutlich erst seit kurzem in Göttingen wohnen. Polizeiliche Erkenntnisse über ihn hätten bislang nicht vorgelegen. Es werde aber nicht ausgeschlossen, dass es weitere, bislang noch nicht angezeigte Fälle geben könnte. Betroffene Frauen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

