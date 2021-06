Engländer Armitage gewinnt Golf-Turnier bei Hamburg

Ein Golfball liegt wenige Zentimeter vor dem Loch. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Winsen/Luhe (dpa) – Der englische Golfprofi Marcus Armitage hat mit einer beeindruckenden Aufholjagd das Turnier vor den Toren Hamburgs gewonnen und damit seinen ersten Sieg auf der European Tour gefeiert. Der 33-Jährige spielte am Montag auf dem schwierigen Golfplatz in Winsen an der Luhe eine starke 65er-Runde und setzte sich mit insgesamt 208 Schlägen vor einem Quartett durch.

Der Belgier Thomas Detry, Edoardo Molinari aus Italien, der Niederländer Darius van Driel und Matthew Southgate aus England benötigten jeweils zwei Schläge mehr als Armitage, der vor dem Schlusstag der Porsche European Open noch auf dem elften Rang gelegen hatte. Marcel Schneider war bei der mit 1,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der beste Deutsche. Der 31-Jährige aus Pleidelsheim wurde mit insgesamt 213 Schlägen geteilter Siebter.

Zahlreiche Top-Golfer waren auf dem knapp 7000 Meter langen Par-72-Platz, der von vielen Spielern auch ehrfurchtsvoll «Green Monster» (Grünes Monster) genannt wird, nach zwei Tagen am Cut gescheitert – darunter der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer. Auch Mexikos Golfstar Abraham Ancer und der schwedische Routinier Henrik Stenson waren vorzeitig ausgeschieden. Titelverteidiger Paul Casey aus England kam am Ende mit 212 Schlägen auf Rang sechs.

Nach gut 19 Monaten Corona-Pandemie durften in Winsen an der Luhe bei einem Turnier der Europa-Tour zum ersten Mal wieder Zuschauer auf den Platz. Im Rahmen eines Modellprojekts hatten die Behörden täglich bis zu 2000 Fans auf der Anlage der Green Eagle Golf Courses zugelassen. Wegen der verschärften Corona-Einreiseregeln für Großbritannien war die Veranstaltung um zwei Tage verschoben und verkürzt worden. Das Turnier wurde nur über drei Tage von Samstag bis Montag sowie über 54 statt 72 Löcher gespielt.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-896372/2

