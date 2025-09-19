Engholm lobt Wüst mit Wein in der Hand: «Jemand mit Zukunft»

Bremen/Düsseldorf (dpa) –

Überraschung für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): In der TV-Talkshow «3nach9» lobte ihn Schleswig-Holsteins ehemaliger Regierungschef Björn Engholm (SPD) per Einspielfilm. «Ich glaube, das ist jemand mit Zukunft», sagte der 85-jährige Engholm, ein Glas Weißwein in der Hand. Hintergrund: Wüst war als Jugendlicher Engholm-Fan.

Nach einer Reise im Sommer 1990 in die damals noch existente DDR habe er sich dann Helmut Kohl und dessen CDU zugewandt, so Wüst in der Talkshow. Denn Kohl habe für ihn für eine Politik der Wiedervereinigung gestanden.

Engholm hat es Wüst offenbar nicht übelgenommen, dass er sich als Schüler der Jungen Union angeschlossen hat. In dem Video für «3nach9» (produziert von Radio Bremen) sagte der ehemalige Politiker verschmitzt: «Aber bitte vertraulich, nicht zum Weitertragen – vor allem nicht an meine sozialdemokratischen Freunde – ich finde diesen Wüst relativ sympathisch. Ich finde, er argumentiert gut. Er macht eine gute Figur.»

Wüst war sichtlich überrascht von der Video-Botschaft. Moderator Giovanni di Lorenzo nutzte die Gelegenheit, Engholm über den Bildschirm in die Talkshow einzuladen.