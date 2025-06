Enercity baut 100 neue Windräder – Partnerschaft mit Enercon

Hannover (dpa/lni)- Der hannoversche Versorger Enercity will zusammen mit dem Anlagenbauer Enercon mehrere neue Windparks in Nord- und Ostdeutschland errichten. Insgesamt 100 Windräder sollen in den nächsten zwei Jahren aufgestellt werden, teilte Enercity in Hannover mit. Mit Enercon aus Aurich sei hierfür nun ein entsprechender Partnerschaftsvertrag unterzeichnet worden, der zunächst bis 2027 läuft. Das Projektvolumen liege bei 800 Millionen Euro.

Die erste Anlage soll nach Angaben eines Enercity-Sprechers bereits in diesem Jahr ans Netz gehen. Der größte Windpark ist dann in Wedemark bei Hannover geplant. 34 Windräder soll er umfassen und 2027 in Betrieb gehen. Enercon werde die Anlagen liefern, aufbauen und später auch warten, Enercity denn den Betrieb übernehmen. Die ersten 30 Anlagen sollen bereits in diesem Jahr geliefert werden.