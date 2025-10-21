Endspurt bei Popmusical «& Julia» mit Musicalstar Weckerlin

Hamburg (dpa) –

Frischer Wind beim Popmusical «& Julia» im Hamburger Stage-Operettenhaus: Musicalstar Sabrina Weckerlin hat für die letzten gut drei Monate die Rolle der Anne Hathaway von Willemijn Verkaik übernommen. Hathaway (1556-1623) war die Frau von Schriftsteller William Shakespeare.

Sowohl Weckerlin als auch Verkaik standen lange in Hamburg als Elsa im Musical «Die Eiskönigin» auf der Bühne. Die Hauptrolle der Julia spielt nach wie vor Chiara Fuhrmann.

In dem Musical «& Julia» geht es darum, wie das Leben von Romeos Julia wohl weitergegangen wäre, wenn sie sich nach dem Tod ihres Liebsten nicht mit einem Dolchstich ins Herz das Leben genommen hätte. Umrahmt wird das Bühnenstück von großen Hits der jüngeren Popgeschichte. Sie stammen aus der Feder des schwedischen Musikers und Hit-Garanten Max Martin. Das Musical wird noch bis Februar in Hamburg aufgeführt.