Ende der Corona-Isolation für Pflegeheime und Kitas

Hamburg (dpa/lno) – Nach mehrwöchiger Corona-Isolation haben Pflegeheimbewohner und die ersten Kita-Kinder nun endlich wieder Kontakt zu anderen. So durften Vorschulkinder am Montag ihren Kindergarten besuchen. Allein beim Hamburger Kita-Träger Elbkinder waren Hunderte Fünf- und Sechsjährige zu Wochenbeginn wieder in die Einrichtungen gekommen. «Genaue Zahlen haben wir noch nicht. Es zeichnet sich aber ab, dass rund 80 Prozent der Eltern die Betreuungsmöglichkeiten für die 5- bis 6-Jährigen in Anspruch nehmen», sagte Elbkinder-Sprecherin Katrin Geyer am Montag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Die Kinder würden sich freuen, dass sie nun wieder in ihre Kitas gehen können. «Wiedereingewöhnungsprobleme gab es dabei gar nicht, zumal es ja auch die älteren, «erfahrenen» Kita-Kinder sind, die nun wiederkommen.»

In den Kitas können zudem weiterhin Mädchen und Jungen aller Altersgruppen die Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn ein dringender Betreuungsbedarf besteht. Für die schrittweise Öffnung der Kitas bis Juli sieht die Hamburger Sozialbehörde vier Stufen vor. Sollte die Anzahl der Neuinfektionen auf einem vertretbaren Niveau bleiben, werden die Kitas Anfang Juli wieder im Normalbetrieb arbeiten. Im Juni könnten die Viereinhalbjährigen folgen, Ende Juni die Dreijährigen und im Juli die Krippenkinder.

In Hamburger Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen konnten die Bewohner zum Wochenbeginn nun auch wieder Besuch empfangen – wenn auch unter teils strengen Auflagen. So dürfen die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zunächst nur von einer festgelegten und vorher angemeldeten Person für eine Stunde pro Woche besucht werden. Dabei muss der Mindestabstand eingehalten werden und im besten Fall sehen sich Besucher und Bewohner im Freien. Der Besuch muss dabei einen Nasen-Mund-Schutz tragen. Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht mit. Die Regeln sind für Alten- und Pflegeheim-Bewohner so streng, weil sie zur Hochrisiko-Gruppe zählen.

Der Hamburger Senat hatte Mitte März die Besuche in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen eingeschränkt und Ende März komplett verboten.

