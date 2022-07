Encrochat-Erfolg: Mutmaßlicher Dealer in U-Haft

Bremen (dpa/lni) –

Im Rahmen der umfangreichen Encrochat-Ermittlungen ist den Bremer Strafverfolgungsbehörden ein mutmaßlicher Dealer ins Netz gegangen. Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten am frühen Mittwochmorgen vier Wohnungen, wie die Polizei mitteilte. Drei Männern im Alter von 25, 31 und 40 Jahren wird gewerbsmäßiger Handel von Marihuana, Amphetamin, Heroin und Kokain vorgeworfen. Der 25-jährige Bremer wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl festgenommen.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten unter anderem Smartphones, Bargeld, kleinere Mengen Rauschgift und eine Schusswaffe. Außerdem konnte in einem Verfahren ein Vermögensarrest in Höhe von mehr als eineinhalb Millionen Euro erwirkt werden, wie es weiter hieß. Die komplexen Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft gegen die Verdächtigen dauern an.

Mit besonders verschlüsselten Encrochat-Kryptohandys wähnten sich Kriminelle in ganz Europa vor der Polizei in Sicherheit. Aber Ermittler konnten die Nachrichten knacken.