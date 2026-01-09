Emsfähre Ditzum–Petkum bleibt weiter außer Betrieb

09. Januar 2026 19:54
Normalerweise bringt die Fähre mehrmals täglich Radfahrer und Fußgänger über die Ems. (Archivbild) Lars Penning/dpa
Wegen des Winterwetters bleibt die Emsfähre zwischen Ditzum und Petkum weiterhin außer Betrieb. Auch am Samstag fällt die Verbindung über die Ems aus, wie der Landkreis Leer mitteilte. Die Fähre wurde bereits am Freitagmorgen vorsorglich aus dem Dienst genommen. Die aktuellen Witterungsbedingungen ließen einen sicheren Einsatz nicht zu. Der Landkreis will informieren, sobald die Fähre wieder eingesetzt werden kann.

Die Fähre verbindet das Fischerdorf Ditzum im Rheiderland mit der zur Stadt Emden gehörenden Ortschaft Petkum. Nach Angaben des Landkreises transportiert sie mehrmals täglich auf ihrer rund 20-minütigen Emsquerung Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorräder und bis zu drei Autos gleichzeitig.

