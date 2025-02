«Emotionaler Moment»: Wolfsburger «Wahnsinnsserie» vorbei

Wolfsburg (dpa) –

Zehnmal nacheinander gewannen die Frauen des VfL Wolfsburg den DFB-Pokal. 52 Siege in Serie gelangen dem Team in diesem Wettbewerb. Nach dem 0:1 (0:0) im Viertelfinale bei der TSG 1899 Hoffenheim trauern die Wolfsburgerinnen nun dieser «Wahnsinnsserie» (Trainer Tommy Stroot) hinterher.

«Das sind auch die Worte, die ich am Ende im Kreis zu der Mannschaft gesagt habe: Dass das wahrscheinlich so nie wieder eine Wiederholung finden wird», sagte Stroot nach dem Ausscheiden. «Umso mehr tut das weh. Weil wir wissen, wie es sich in Köln anfühlt. Weil wir wissen, wie es ist, diesen Pott in den Händen zu halten. Das ist natürlich ein emotionaler Moment – für viele Spielerinnen und auch für mich als Trainer.»

Jetzt Topspiel gegen Frankfurt

In einer sportlich heiklen Situation trifft der VfL am Sonntag (16.45 Uhr/ZDF und MagentaSport) in der Bundesliga auf den Tabellenführer Eintracht Frankfurt. Bis vor vier Spieltagen stand der siebenmalige deutsche Meister selbst an der Spitze. Nach den Rückschlägen in Leverkusen (0:1) und Köln (0:0) haben die Wolfsburgerinnen nun drei Punkte Rückstand auf die Eintracht. Die sportliche Degradierung der ehemaligen Nationaltorhüterin Merle Frohms sorgt zusätzlich für Unruhe.

Via Stadionmikrofon rief VfL-Kapitänin Alexandra Popp die Fans sogar am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Spiel der Männer gegen Bayer Leverkusen dazu auf, ihr Team gegen Frankfurt zu unterstützen. Die aktuelle Situation könne man «nicht schönreden. Uns fehlt in dieser Saison die Konstanz.» Gerade deshalb bräuchte man jetzt aber die Unterstützung der Zuschauer in der großen Volkswagen-Arena.