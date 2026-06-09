Emma und Mohammed vorn bei Baby-Namensliste

Hamburg/Wiesbaden (dpa/lno) –

Emma und Mohammed sind 2025 die beliebtesten Babynamen in Hamburg gewesen. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das vergangene Jahr hervor. Bereits im Jahr zuvor war Mohammed Spitzenreiter in der Hansestadt – bei den Mädchennamen war es Emilia.

Den zweiten Platz bei den Jungennamen belegte Noah, dahinter folgte Henry. Bei den Mädchen wählten Eltern als Erstnamen neben Emma und Emilia auch gerne Mathilda. Bundesweit bleiben Sophia und Noah Spitzenreiter auf der Liste der beliebtesten Babynamen.

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit.