Emilia und Matheo beliebteste Babynamen in Niedersachsen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Emilia und Matheo sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen die beliebtesten Babynamen gewesen – in Bremen waren es Mila und Mohammed. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2024 hervor. 2023 lagen in Niedersachsen noch die Namen Ella und Noah ganz vorn. In Bremen führten damals die Vornamen Emilia und Mohammed die Top Ten an.

Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Vornamen 2024 lagen in Niedersachsen Noah und Sophia. Am drittbeliebtesten waren die Vornamen Finn sowie Ella und Emma. In Bremen landeten Noah/Lina sowie Matheo/Mia unter den Top 3 der Babynamen.

Sophia und Noah weiter bundesweit Spitze

Bundesweit führen weiter die Namen Sophia und Noah das Ranking an. Bereits 2023 hatten Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben. «Die anhaltende Beliebtheit dieser Vornamen liegt – glaube ich – in erster Linie im Klang», erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels in Wiesbaden. Eltern wählten Namen, die als schön und angenehm empfunden werden – weich klingende Namen mit vokalischen Endungen wie Noah, Sophia, Emilia oder Luca.

Grundlage der bundesweiten Liste sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit.