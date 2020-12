Emilia und Henry sind 2020 beliebteste Vornamen in Hamburg

Ein Baby greift mit den Fingern nach seinem Fuß. Foto: Fabian Strauch/dpa/Illustration

Hamburg/Ahrensburg (dpa/lno) – Emilia und Henry haben sich in diesem Jahr in Hamburg als beliebteste Namen in der Liste des Vornamen-Experten Knud Bielefeld durchgesetzt. Bundesweit standen hingegen Mia und Noah an erster Stelle, wie aus der am Mittwoch in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik des Hobby-Namensforschers weiter hervorgeht. In Hamburg folgen auf den Plätzen zwei und drei Hannah und Mila sowie Emil und Finn. 2019 hatten Hannah, Emilia und Emma sowie Finn, Leon und Luis das Rennen gemacht.

Zudem sind dem Namensforscher typische Namen aufgefallen, die vor allem in Hamburg ausgewählt werden. Dazu gehören Fiete, Jonte, Piet, Alma, Ava und Carla.

Für die Statistik hat Bielefeld mit seinen Helfern die Babygalerien von Geburtskliniken sowie Amtsblätter von 465 Orten ausgewertet. Für das Jahr 2020 hat er so knapp 180 000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland erfasst und ausgewertet. Das entspricht etwa 23 Prozent aller im Jahr 2020 geborenen Kinder. 2019 kamen in Deutschland etwa 781 000 Neugeborene auf die Welt. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus. Sie hatte in einer Prognose Mitte Dezember Emil und Lena mit den besten Chancen für die vorderen Plätze bundesweit gesehen.

